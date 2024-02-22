وفاة أشهر طبيب جلدية في مصر.. وداعا هاني الناظر

رحل قبل قليل أشهر طبيب جلدية في مصر الدكتور هاني الناظر، وأعلن الدكتور محمد الناظر وفاة والده الدكتور هانى الناظر.

وقال فى منشور عبر حسابه الرسمى بفيسبوك: «انا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».. وكتب أن صلاة الجنازة اليوم الخميس في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

فمن هو أشهر طبيب جلدية على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ؟

يدعى هاني محمد عز الدين الناظر والمولود في 26 ديسمبر عام 1950، تمتد أصوله لعائلة أبو دومة الشهيرة في مدينة طما بسوهاج، وقد حرمته نصف درجة من دخول كلية الطب والتحق بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وشارك في العبور العظيم فهو من أبناء جيل نصر أكتوبر عام 1973.

وتستعرض “البوابة نيوز” أبرز المعلومات عن الدكتور هاني الناظر..

