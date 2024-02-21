موسكو تنتقد خطط "الناتو" لإرسال إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، خطط حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإرسال إمدادات عسكرية إلى حكومة كييف، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تظهر تورُّط الحلف بشكل مباشر في الصراع.

وأكدت زاخاروفا أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أوضح أن النظر في قضايا تزويد حكومة كييف بالمساعدات العسكرية ليس مقتصرًا على إطار رامشتاين فقط، بل يتم أيضًا في اجتماعات مجلس الناتو وأوكرانيا. وأشارت إلى أن التحالف ينوي تنسيق إمدادات الأسلحة لحكومة كييف في ظل المشاكل المرتبطة بإمدادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يظهر تورُّط الناتو المباشر في الصراع، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضحت زاخاروفا أن في 14 فبراير الماضي، تم عقد الاجتماع الـ19 لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في مقر الناتو في بروكسل في إطار رامشتاين، وبعد هذا الاجتماع، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، عن إطلاق تحالف حول "الدفاع الجوي" بقيادة ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وانضمت إليه 15 دولة، بالإضافة إلى انضمام 20 دولة إلى "التحالف من أجل إزالة الألغام".