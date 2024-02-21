بالصور.. قصور الثقافة تستعد لحفل ختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تنطلق بعد قليل حفل ختام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الحادية عشرة والذي سينطلق بعد قليل بقلب معبد أبو سمبل في أسوان.

الحفل تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويأتي بمشاركة 15 فرقة مصرية وأجنبية للفنون الشعبية ومنها ومنها فرقة فلسطين للفنون الشعبية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية وفرقة توشكس التلقائية وفرقة البحرية للفنون الشعبية ، وفرقة أسيوط للفنون الشعبية وفرقة أسوان للفنون الشعبية وفرقة السودان وفرقة بولندا وفرقة ملوي للفنون الشعبية وفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة مطروح للفنون الشعبية.

أما حفل الختام فيأتي من إخراج الموسيقار ماهر كمال وتأليف وألحان عمرو مصطفى، أمام معبد ابو سمبل أحد مواقع «آثار النوبة» المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، ويعتبر من المعابد المزدوجة وكان المعبد منحوت من الجبال في عهد الملك رمسيس الثاني في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، كنصب دائم له وللملكة نفرتاري، للاحتفال بذكرى انتصاره في معركة قادش. وفي عام 1960 تم نقل مجمع المنشآت كليا لمكان آخر، على تلة اصطناعية مصنوعة من هيكل القبة، وفوق خزان السد العالي في أسوان.

ويأتي الاحتفال بمناسبة تعامد الشمس على الملك رمسيس الثاني والتي تأتي في إطار الاحتفال العالمي لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد ابو سمبل والذي يعتبر من أندر الظواهر للحضارة المصرية القديمة الفلكية فى العالم، وهى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، والذي يعتمد مرتين في كل عام الاول في 22 فبراير والثاني في 22 اكتوبر من كل عام .

مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دوره ال 11 يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة يأتي بمشاركة 15 فرقة، منها 5 فرق فنون شعبية من دول بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، و10 فرق مصرية وهي الوادي وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد والأقصر وملوي.

كما يتضمن المهرجان برنامج حافل على مدار أيامه والذي يقام خلال الفترة من 18 وحتى 22 فبراير الجاري بمدينة أسوان ، ففي يومي 19 و 20 فبراير تقدم الفرق المشاركة عروضا فنية في 12 موقع ثقافي بالمحافظة ،

ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بمعبد أبي سمبل صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.