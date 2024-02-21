إحالة شخصين لمحكمة الجنح بتهمة سرقة المواطنين بالساحل

قررت نيابة الساحل إحالة شخصين للجنح في اتهامهما بنشل متعلقات المواطنين بأسلوب النشل بمنطقة الساحل.

كانت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا من مواطن بسرقته أثناء سيره في الطريق العام .

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين، وتبين أن لهما معلومات جنائية" وبتفتيشهم عثر بحوزتهما على مبلغ مالي 4 هواتف محمول لقيامهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل.

اعترفوا بارتكاب ٦ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن الهواتف المستولى عليها واعترفوا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم حصيلة السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.