مطار القاهرة الدولي يحتفل باليوم العالمي للغة الأم

احتفل متحف مطار القاهرة، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والأثار، باليوم العالمى للغة الأم، والذى يحتفل به العالم فى 21 فبراير من كل عام.

حيث يأتى هذا العالم تحت شعار "التعليم متعدد اللغات إحدى ركائز التعلم بين الاجيال"، وذلك للحث على ضرورة التعليم الشامل، وصون اللغة الأم وبدء إدخال لغات أخرى تدريجيًا؛ مما يسهل استمرار التعلم الفعال وإثراء المعرفة الإنسانية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمتحف مطار القاهرة الدولى: "اللغة أداة للتواصل، والتواصل أداة للبناء. لُغتنا الأم هي تاريخنا، ذاكرتنا وإرث أجدادنا، باللغة الأم تُولد أفكارنا، وتُشكل شخصياتنا، وتُصاغ أحلامنا، هي صوت حضارتنا، ورمز هوايتنا، ومرآة ثقافتنا، هي الرابط الذي يجمعنا بأسلافنا، ويُعرف العالم إبداعنا، وفنوننا، وآدابنا، وثقافتنا".

وتابعت: "لُغتنا لغة الضاد، اللغة العربية من أعرق وأقدم اللغات التي تعكس ثراء التراث الإنساني وعمق الفكر العربي، لغة غنية بمفرداتها، عميقة في معانيها، تذخر بكنوز من الكلمات والمعاني التي تُلامس الروح وتشكل هوية ووجدان الملايين من الناطقين بها".

وأردفت: "تذخر متاحفنا بكنوز وفنون وروائع تتجلى بها لغتنا العربية بخطوطها وجماليتها، تستحق أن نراها ونحافظ عليها لنَبني بها جسورًا من التواصل، ونُنير بطيفها دروب المستقبل".