وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية للتنقيب عن الذهب بطائرات الهليكوبتر



شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اتفاقية بين شركة خدمات البترول الجوية وشركة Geotech

في إطار الجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية المصرية لتعظيم الاستفادة من ثروات هذا القطاع الهام،

تمكّنت شركة خدمات البترول الجوية من الاتفاق على توقيع العقود الخاصة بمشروع البحث الجيوفيزيائي الجوي لمنطقة حمش/ سكري الخاصة بشركة BARRICK GOLD بالصحراء الشرقية مع شركة GEOTECH ، وذلك باستخدام أحد الطرازات العاملة بأسطول طائرات الشركة AS350 وباستخدام تقنية HELICOPTER-BORNE MAGNETICS (STINGER) and RADIOMETRIC ويمثل هذا الاتفاق نواة لإدخال الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في مجال بحث واستخراج المعادن بجمهورية مصر العربية.

وقع الاتفاقية الطيار إيهاب على رئيس شركة خدمات البترول الجوية وديفيد سيلرس المدير الإقليمى لمبيعات Geotech.