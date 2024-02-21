عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، لقاء تثقيفيا لطالبات مدرسة «التجارية الثانوية بنات»، بعنوان «احترام الأديان وقبول الآخر»، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

حاضر اللقاء إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، حيث أكد أن احترام الأديان هو صمام الأمان لأي مجتمع يريد أن يحيا في سلْم وسلام، وأن الإسلام اعترف بالأديان السابقة، ودعا إلى احترامها؛ سواء كانت سماوية أم وضعية، وأن الخطاب الديني خطاب راق حتى في مخاطبة الأعداء، وأن احترام الأديان لا يعني الذل أو الاستكانة إنما يعني العمل بقول الله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبقوله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله".

وأوضح «الشامي» أن الدين الإسلامي يعظم ويقدس كل ما جاء به الأنبياء والرسل السابقين؛ وذلك من خلال: التشريعات التي تحفظ حقوق غير المسلمين كما تحفظ حقوق المسلمين، واحترام اختياراتهم العقدية، وحفظ كرامتهم الإنسانية، ومراعاة مشاعرهم، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، منبها إلي أن ازدراء أي دين أو أتباعه يؤدي إلى نسف السلم المجتمعي.

واختتم اللقاء بعدد من المداخلات من الطالبات حول موضوع اللقاء، وتم تعديل بعض المفاهيم المغلوطة لديهن وتصحيحها.

«احترام الأديان وقبول الآخر» لقاء تثقيفيا لخريجي الأزهر بمطروح

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