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الأربعاء 21 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. بعثة الأهلي تسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما بدوري أبطال أفريقيا

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غانا، اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة نظيره ميدياما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وتسافر بعثة فريق الأهلي على متن طائرة خاصة ويرأس بعثة الفريق الأحمر مهند مجدي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.
ويملك الأهلي 6 نقاط يحتل بها صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، بينما يمتلك ميدياما 4 نقاط في المركز الأخير قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

بعثة الأهلي الأهلي مع ميدياما دوري أبطال أفريقيا