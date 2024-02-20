بالصور .. بدء تجهيزات معرض أهلا رمضان بحي إمبابة



بدأت محافظة الجيزة تجهيزات معرض أهلا رمضان بشارع المطار بحي امبابة وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماع موسع مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ان المحافظة تسعي جاهدة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والجهات المعنية نحو التوسع حالياً في إقامة عدد من معارض "أهلاً رمضان" لتغطية كافة قطاعات المحافظة و ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار .

وأكد أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بهذا الملف حالياً في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة مشدداً علي ضرورة التعاون مع كافة الجهات المعنية والعمل على توفير السلع في الأسواق بالكميات المناسبة وضبط الأسعار وعدم السماح بالمغالاة علي المواطنين.



خلال اللقاء شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بتطبيق ضوابط اقامة الشوادر والموائد خلال شهر رمضان والتي جاء علي راسها ان تقام في مواقع لا تعطل حركة السير أو المواصلات و تتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدنى والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية ويتوافر بها منفذًا للدخول والخروج للطوارئ وعلى مساحات واراضي خالية وطرق مفتوحة.