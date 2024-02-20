تعرف على موعد انطلاق مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عُشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب "سان سيرو"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان الذى يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وتأهل فريق إنتر ميلان إلى دور ثمن نهائي البطولة الأعرق فى القارة العجوز، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد المتصدر للمجموعة.

بينما تأهل فريق أتلتيكو مدريد لهذا الدور، بعد تصدره للمجموعة الخامسة، برصيد 14 نقطة.

ومن المفترض أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة، بعد حصولها على الحقوق الحصرية لبطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.