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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الاحتلال يدمر 20 منزلًا بحى الزيتون فى غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفاد إعلام فلسطيني، بأن الغارات الإسرائيلية دمرت 20 منزلًا على الأقل بحي الزيتون في مدينة غزة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأدى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 7120 معتقلًا منذ أكتوبر.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية ومدفعية الاحتلال ودباباته غارات وأطلقت قذائف على عدد من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 6 شهداء و15 جريحا.

وأطلق جيش الاحتلال النار والقذائف باتجاه المواطنين الذين ينتظرون المساعدات الإنسانية غربي مدينة غزة، وكان قد استُشهد ثلاثة مواطنين، الليلة، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

القاهرة الاخبارية هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مدينة خان يونس