حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، الشرقية ، البحيرة ، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط(عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الأقصر ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).

ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبحوزته(1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - طلقة).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - طبنجة وعدد من الطلقات – سيارة).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة

أبو المطامير ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000) أربعمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.