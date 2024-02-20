واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، الشرقية ، البحيرة ، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن الأقصر
ضبط(عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الأقصر ، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى).
ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا ، وبحوزته(1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى - طلقة).
مديرية أمن الشرقية
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزقازيق ، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - طبنجة وعدد من الطلقات – سيارة).
مديرية أمن البحيرة
ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة
أبو المطامير ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات).
مديرية أمن المنوفية
ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (400,000) أربعمائة ألف جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
حملات أمنية مكبرة تستهدف أوكار تجار المواد المخدرة
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الأقصر ، الشرقية ، البحيرة ، المنوفية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية: