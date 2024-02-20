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الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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غلق محل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص في القاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية ما نشره أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليق بشأن تواجد محل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، على الرغم من صدور حكم قضائى بغلقه.
وبالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية تبين أنه تم تنفيذ قرار غلق المحل المشار إليه لمخالفة "إدارة المنشأة بدون ترخيص".

بالقاهرة مدينة نصر محل لبيع المشروبات الكحولية