غلق محل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية ما نشره أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليق بشأن تواجد محل لبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة، على الرغم من صدور حكم قضائى بغلقه.

وبالفحص والتنسيق مع الجهات المعنية تبين أنه تم تنفيذ قرار غلق المحل المشار إليه لمخالفة "إدارة المنشأة بدون ترخيص".