رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي وفد شركة شبرا للصناعات الهندسية

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى وفد شركة شبرا للصناعات الهندسية إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بحضور المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي إدارات التعاقدات والمشروعات بالشركة، وعبد الرازق حسين القائم بعمل أمين الجامعة المساعد ومحمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

ورحب رئيس الجامعة بوفد الشركة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وأشاد بالتعاون بين الجامعة وشركة شبرا للصناعات الهندسية فى مبنى الاختبارات الإلكترونية الذي يعد إضافة مهمة للمنظومة التعليمية بجامعة جنوب الوادى، مؤكداً متابعته اليومية لمعدلات الإنجاز فى المبنى.

وأكدت المهندسة دينا عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية حرص الشركة على تحقيق المستهدفات المطلوبة وفقا للجدول الزمنى المحدد، وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى فى إطار خطط التنمية الشاملة.