زيارة تاريخية.. الخطيب وحسين لبيب بـ«الأحضان» في القلعة البيضاء | شاهد

استقبل حسين لبيب رئيس نادي الزالك اليوم الإثنين؛ وفد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمقر نادي الزمالك في الزيارة التاريخية التي تم الإعلان عنها. وضم وفد النادي مجلس إدارة الأهلي كلا من محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجى أمين الصندوق.

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الترتيبات لاستقبال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الزيارة التاريخية ظهر اليوم الاثنين بعد غياب أكثر من 15 سنة.

وظهر مقر القلعة البيضاء، في أبهى صورة حيث ظهر مقر نادي الزمالك على أتم استعدادا لاستقبال وفد النادي الأهلي، وتم تجهيز السجادة الحمراء أمام البوابة المخصصة لدخول وفد مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقرر أن يكون دخول مجلس إدارة النادي الأهلي من بوابة رقم 3 لنادي الزمالك، على أن يكون في استقبال وفد الأهلي حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة النادي ورموز القلعة البيضاء.

ورحب أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بوفد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بطريقة خاصة؛ وفور وصول وفد مجلس الأهلي إلى مقر نادي الزمالك هتف أعضاء وموظفي نادي الزمالك لأسطورة محمود الخطيب "بيبو بيبو" وسط أجواء تاريخية.

