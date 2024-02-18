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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

شاهد كواليس تصوير مسلسل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة
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نشرت الشركة المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحي الفخراني المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024 فيديو من كواليس العمل يظهر خلالة الأبطال بصحبة الفخراني. 

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.
رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

عتبات البهجة يحيى الفخراني ابراهيم عبد المجيد