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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة»| كشف الحقيقة.. مصر تُقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 19 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

كشف الحقيقة.. مصر تُقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل

مؤتمر ميونيخ.. أوروبا تستعد للدفاع عن نفسها ضد التهديد الروسى

اليوم.. السيسى يفتتح مؤتمر ومعرض «إيجيبس 2024»

«الملا»: رعاية الرئيس وافتتاحه سنويًا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمى

فلاديمير بوتين: أوكرانيا مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا

شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلى على غزة

قتلى فى قصف جديد على غزة.. ومخاوف على حياة مرضى مستشفى ناصر

الجميع تحت تهديد المجاعة خوفًا من حدوث اضطرابات

حظر تجمعات الجزائريين لإحياء يوم الشهيد فى باريس

الأمم المتحدة: 300 ألف شخص شمال القطاع لا نعرف كيف يمكن إبقاؤهم أحياء

أطفال فلسطينيون يعانون من نقص الغذاء والماء

مندوبة أمريكا فى مجلس الأمن

واشنطن تُهدد بعرقلة تصويت جديد فى مجلس الأمن على هُدنة الحرب

العدد
مصر إسرائيل محكمة العدل الدولية السيسي معرض إيجيبس 2024