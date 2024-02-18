أحمد رزق يشارك جمهوره البوستر الدعائي لمسلسل بيت الرفاعي

شارك الفنان أحمد رزق جمهوره على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة البوستر الدعائي لمسلسل "بيت الرفاعي"، والذي ينافس ضمن الموسم الرمضاني 2024.

وعلق الفنان أحمد رزق على صورة البوستر الدعائي لمسلسله قائلا: "فاروق الرفاعى في مسلسل بيت الرفاعى رمضان ٢٠٢٤.. إن شاء الله يعجبكم".

مسلسل بيت الرفاعي يعرض في مارس المقبل خلال شهر رمضان 2024، والذي تدور أحداثه في إطار الأكشن.

يشارك في بطولة المسلسل الفنانين: أمير كرارة، وأحمد رزق، ميرنا جميل، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وسيد رجب، وعايدة رياض، وملك قورة، وعمرو وهبة، ورحاب الجمل، وآخرون، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

وعرض للفنان أحمد رزق مسلسل "حضرة العمدة" في مارس الماضي، وشاركه البطولة الفنانين: روبي، ومحمود عبدالمغني ، ونهلة سلامة، وإدوارد، وبسمة، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، وفاء عامر، وأحمد بدير، ودينا، وآخرون، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

كما عرض له في نفس العام مسرحية "ميمو" ضمن عروض موسم الرياض الفني بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة الفنانين: أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وهنا شيحة، وحمدي الميرغني، ونور إيهاب، وآخرون، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.