كل ما تريد معرفته عن العلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي أحد طرق العلاجات، التي انتشرت حديثا لعلاج بعض الأمراض أبرزها مرض السرطان، وهذا النوع من العلاج يكون بالأشعة السينية لأن هناك أنواع أخرى من الإشعاع مثل الإشعاع البروتوني، يكون نظام العلاج بهذا الإشعاع هو توجيه الأشعة مرة واحدة على موضع السرطان بدقة مع حماية الأنسجة الصحية من الإشعاع، يعمل هذا العلاج على القضاء على الخلايا عن طريق تدمير المادة الوراثية التي تتحكم في نمو الخلايا.

قد تتعرض الخلايا السليمة أثناء العلاج للضرر ولكنها تستطيع إصلاح نفسها على عكس الخلايا السرطانية التي لا يمكنها إصلاح نفسها بسهولة من الضرر، ويستخدم هذا العلاج لجميع أنواع السرطان ويخضع أكثر من نصف مصابي السرطان لها النوع من العلاج ضمن خطة العلاج، ومن ضمن الحالات أصحاب الأورام الحميدة وغير السرطانية.



فوائد الاشعاع لعلاج الامراض

علاج مرض السرطان.

تقليص حجم الأورام.

منع نمو الخلايا السرطانية المتبقية.

تخفيف أعراض السرطان المتقدمة.

مخاطر العلاج بالإشعاع

هناك بعض الآثار الجانبية للعلاج بتأثر الخلايا السليمة ولكنها ستزول بعد الانتهاء من العلاج.

تساقط الشعر في موضع العلاج.

تهيج الجلد موضع العلاج.

الإرهاق والتعب.

مشاكل صحية في الفم والبلع والحلق والجفاف والرقبة وألم الرأس تسوس الأسنان وتقرحات بالفم.

مشاكل صحية داخلية بالجسم خاصة الجهاز الهضمي.



طريقة عمل جهاز الاشعاع

ارتداء ملابس معينة تناسب الدخول تحت الجهاز والنوم على سرير معين للجهاز.

تثبيت المريض بشكل معين حتى لا يتحرك.

وضع علامات على أماكن الإصابة لتسليط الضوء عليها.

عمليات تصوير بالأشعة وتصوير مقطعي باستمرار لمكان الورم ومكان تسليط الإشعاع.

بعد الانتهاء من الإشعاع سيتم الفحوصات على الورم لمعرفة مدى تأثيرها وتقلص حجمها.

لا يسبب الجهاز أي ألم ولكن يصدر صوت معين مزعج ويتواصل الأطباء عبر غرفة مجاورة بجهاز صوت مع المريض.