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الخميس 15 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة يطمئن على انتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة بـ6 أكتوبر

سوق الجملة بالجيزة
سوق الجملة بالجيزة
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اطمأن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إنتظام حركة البيع والشراء بسوق الجملة للخضراوت والفاكهة ب٦ أكتوبر ومنافذ بيع التجزئة التي تم افتتاحها منذ أيام داخل السوق لتوفير الخضروات والفواكه التجزئة بسعر الجملة.

ووجه محافظ الجيزة رئيس سوق الجملة بإستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ، والتأكد من توافر كافة السلع بشكل دائم وبيعها للجمهور بالأسعار المعلنة دون أية زيادات من قبل التجار.

كما شدد المحافظ علي عدم السماح بالمغالاه في الاسعار واستبدال البائعين غير الملتزمين بقوائم الاسعار داخل المنافذ السلعية مؤكداً أن المحافظة توفر المواقع لعرض وبيع السلع دون تحميل البائع اي أعباء مالية لوضع نسب خصومات في اسعار السلع التموينية والخضروات والفواكه المعروضة لتحقيق الأستفادة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم تخصيص أرقام ( ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦، ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣) لتلقى شكاوى المواطنين من المترددين على منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية بالسوق للتعامل الفوري حيالها.

وأشار تقرير الجهاز التنفيذى للسوق إلى استقرار الأسعار خلال اليوم الخميس والتى شملت ٦ جنيهات لكيلو الطماطم و١٥ جنيه لكيلو البصل و١٣ جنيه لكيلو الموز و٨ جنيه لكيلو البرتقال و١٣ جنيه لكيلو الخيار و٧ جنيه لكيلو الكوسة، و٣٠ لكيلو الثوم و١٥ للجوافة و٦٩ جنيه لكيلو العدس و٣٢ جنيه لكيلو الأرز و٧٥ لعبوة الزيت سعة ٧٠٠ مل.

محافظ الجيزة سوق الجملة ب ٦ أكتوبر تخصيص أرقام لتلقي شكاوي المواطنين المترددين علي منافذ بيع التجزئة إستمرار حملات المتابعة لمراقبة حركة البيع والشراء بالسوق والمنافذ تخصيص أرقام ٠١٠٠٨٠٤٧٠٨٦ ٠١١٤٧٨٢١٦٥٣ لتلقى شكاوى المواطنين منافذ بيع التجزية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية