الإحصاء: 1.3 % ارتفاعًا بقيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل 2023

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لتسجل 444 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 438 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 1.3 %.

وأضاف الجهاز المركزي، أن قيمة الواردات المصرية من البرازيل بلغت 3 مليارات دولار خلال عام 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20%.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل وفقًا لـ"الإحصاء"، 3.4 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4.2 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 18 %.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى البرازيل خلال عام 2023

1. أسمدة بقيمة 183 مليون دولار.

2. حديد وصلب بقيمة 46 مليون دولار.

3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 38 مليون دولار.

4. خضراوات وفواكه بقيمة 30 مليون دولار.

5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 21 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من البرازيل خلال عام 2023

1. حبوب بقيمة 726 مليون دولار.

2. خامات حديد بقيمة 607 ملايين دولار.

3. سكر بقيمة 568 مليون دولار.

4. لحوم بقيمة 392 مليون دولار.

5. حبوب بقيمة 99 مليون دولار.

وأضاف “الإحصاء”، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالبرازيل بلغت 42.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021، بينما بلغت قيمة تحويلات البرازيليين العاملين في مصر 1.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 1.04 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%.

كما سجلت قيمة الاستثمارات البرازيلية في مصر 829 ألف دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 2.4 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %.

وسجل عدد سكان مصر 106 ملايين نسمة في فبراير 2024، بينما سجـل عدد سكان البرازيل 217 مليون نسمة لنفس الفترة، فيما بلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة البرازيل طبقًا لتقديرات البعثة 1365 مصريا حتى نهاية 2022.