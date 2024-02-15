جامعة المنوفية تفوز في التصفيات التمهيدية لمسابقة "إبداع 12" بالمبادرات المجتمعية

فازت جامعة المنوفية فى التصفيات التمهيدية في مسابقة إبداع 12 في مجال المبادرات المجتمعية وصعدت للتصفيات النهائية بمبادرتي "الصيدلية الخيرية" ومبادرة Don't walk alone، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مستوى الجامعات المصرية والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن مسابقة المبادرات المجتمعية تهدف إلى تمكين الطلاب من توفير حلول جذرية مبتكرة للمشكلات المجتمعية.

كما أنها تساعد على رفع الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية بين طلاب الجامعة، مشيرا إلى أن جامعة المنوفية هي الجامعة الوحيده التي فاز فيها مبادرتين على مستوى 42 جامعة ومعهد وصعدت للتصفيات النهائيه في مسابقة إبداع ١٢.

وأوضح الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعايه الطلاب، أن المبادرات الفائزة وهي مبادرة الصيدلية الخيرية بكلية الطب وتضم الطلاب محمد عادل ومحمد سامي وبسمة سعد وأحمد عربي وبسمة جمال، أما فريق مبادرة Don't walk alone، بضم الطلاب أمنية بشير وإنجي فارس وزياد خالد وسلمى أحمد وعمر هاني، وأشرف على المسابقة أمل الصاوي مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.