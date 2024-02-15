لبنان.. استشهاد 4 مواطنين جراء الغارة الإسرائيلية في النبطية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، باستشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى عدد من المفقودين جراء الغارة الجوية التي قام بها طيران الجيش الإسرائيلي في النبطية جنوب لبنان.

كما أفادت، أن رجال الإنقاذ يواجهون صعوبات في رفع الركام لإخراج المصابين من تحتها خوفًا من انهيار المبنى بالكامل جراء الغارة الإسرائيلية .

وأمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي، إن قاعدة في شمال إسرائيل استهدفتها صواريخ من لبنان دون تحديد المدينة.

كما أفاد إن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات واسعة النطاق في لبنان، بعد مقتل سيدة إسرائيلية وإصابة آخرين في هجوم صاروخي استهدف مدينة صفد، شمال إسرائيل.