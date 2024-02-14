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الخميس 15 فبراير 2024
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فضائيات

مسعود شومان: الإرهابيون حاولوا أن يكونوا الوسيط بين المصريين والله

شومان
شومان
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قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن المصريين دائمي الحديث مع الله، مؤكدًا أن المصريين يتعاملون مع الله بمنطق مختلف عن مطنق الرهبة والخوف وإنما يطلبون منه بمحبة طوال الوقت.

وأضاف شومان خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "المصريون كان يتعاملون مع الله بنفس الطريقة في كل الأديان التي مرت عليهم" مشيرًا إلى أن هناك جماعات أرادت احتكار الدين وحاولوا أن يكونوا الوسيط بين المصريين والله عز وجل من أجل "لقمة العيش".

وتابع: "المصريون لم يكونوا بحاجة لهذا الوسيط، حتى المصريين في دينهم وقرائتهم للقرآن ومعرفتهم بربنا كانت معرفة مختلفة بعيدة عن المعرفة اللاهوتية التي صُدرت إلينا من خلال الجماعات الإرهابية".

الدكتور محمد الباز المصري قناة اكسترا نيوز