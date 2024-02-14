لبنان وإسرائيل تطلبان مساعدة فرنسا لتجنب حرب مفتوحة

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، مساء اليوم الأربعاء، إن لبنان وإسرائيل طلبتا من باريس المساعدة لتجنب حرب مفتوحة بين الطرفين، جراء تصاعد التوترات.

وأكد المصدر فرنسي بحسب شبكة "العربية"، إن حظوظ الوساطة بين حزب الله وإسرائيل لن تكون كبيرة إذا كانت أميركية فقط.

وأوضاف المصدر أن فرنسا لا تتشارك المواقف مع أميركا بشأن غزة والبحر الأحمر لكنه أوضح أن هناك تنسيق بين الدولتين.

ووفقا للمصدر فأن فرنسا تسعى من خلال وساطتها إعطاء دور كبير للجيش اللبناني بالمنطقة الحدودية مع إسرائيل.

وصرّح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

أوضح كوهين أن حلفاء إسرائيل لا يرغبون في اندلاع حرب على جبهة لبنان، وأنهم يسعون لإيجاد صيغة اتفاق تُنهي التوتر وتُجنب المنطقة ويلات الحرب.



لم يُفصح كوهين عن تفاصيل محددة حول الاتفاق المُحتمل، لكنه أكد وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، لبلورة اتفاق يُرضي جميع الأطراف.

يُعدّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومنع تصاعد التوتر الذي قد يُفضي إلى حرب مدمرة.