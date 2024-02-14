الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

كما توقع الخبراء هطول أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال سيناء وجنوب الوجه البحري ومدن القناة ومدن خليج السويس وشمال الصعيد ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وخليج العقبة، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأثرية على جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 09

بنهــــا 18 11

دمنهور 17 11

وادى النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 10

دمياط 18 12

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 19 13

نخل 18 08

كاترين 12 03

الطور 20 12

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 13

الاسكندرية 17 10

العلمين الجديدة 16 10

مطروح 15 09

السلوم 16 08

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 13

الشلاتين 28 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 10

بني سويف 19 10

المنيا 19 07

أسيوط 19 07

سوهاج 20 08

قنا 22 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 10

الوادى الجديد 23 06

أبوسمبل 24 09

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 32 19

المدينة 28 16

الرياض 30 20

المنامة 25 21

أبوظبي 30 20

الدوحة 25 21

الكويت 24 19

دمشق 14 06

بيروت 17 12

عمان 14 06

القدس 13 07

غزة 19 12

بغداد 24 14

مسقط 27 23

صنعاء 26 10

الخرطوم 33 17

طرابلس 18 10

تونس 20 12

الجزائر 22 14

الرباط 22 10

نواكشوط 36 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 04

إسطنبول 09 07

إسلام آباد 24 09

نيودلهي 25 10

جاكرتا 32 26

بكين 09 03-

كوالالمبور 32 25

طوكيو 19 09

أثينا 12 08

روما 17 05

باريس 17 11

مدريد 15 09

برلين 12 07

لندن 16 10

مونتريال 02- 06-

موسكو 13- 18-

نيويورك 03 01

واشنطن 11 01

أديس أبابا 24 14