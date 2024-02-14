إحالة أوراق قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها في البدرشين للمفتي

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الأربعاء إحالة قضية "سيدة وعاطل" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بتهمة قتل زوج المتهمة عمداً، وحددت جلسة 13 مارس المقبل للنطق بالحكم.

أفاد أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بأنهما قتلا المجني عليه بعمل مدبر ومتعمد، وقد كشفت التحقيقات في القضية، التي وقعت في منطقة البدرشين، عن خطة المتهمين لإنهاء حياة المجني عليه. وتضمنت الخطة إخفاء العشيق داخل دولاب غرفة النوم لتنفيذ الجريمة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الذكر قدم للمتهمة عقاراً مهدئاً لزوجها لتخفيف مقاومته، وبالتنسيق مع بعضهما البعض، تم استغلال غياب المجني عليه لتنفيذ الجريمة. وعندما عاد المجني عليه ورفض تناول العقار المهدئ، حاول المتهم قتله بواسطة قطعة حديدية.