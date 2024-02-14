الدولار يسجل أعلى مستوياته منذ 3 أشهر مرتفعا بنسبة 0.7%

ارتفع الدولار الأمريكي وسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل يوم أمس ارتفاع بنسبة 0.7% ليستكمل اليوم هذا الارتفاع، بالإضافة إلى قفزة في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم أمس التي ارتفعت بنسبة 3.3% لتسجل أعلى مستوى منذ 10 أسابيع عند 4.332%.

وأشار تحليل فني لجولد بيليون، إلى أن كل العوامل اجتمعت لتدفع أسعار الذهب إلى الهبوط، فبعد أن استمر في التماسك فوق المستوى 2000 دولار للأونصة لثلاثة أشهر تقريباً على أمل بدء البنك الفيدرالي خفض الفائدة قريباً، فُقد هذا الأمل ولم يعد هناك دعم لأسعار الذهب يمنعه من الهبوط تحت المستوى 2000 دولار.

وصرح عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك، بضرورة الحذر فيما يتعلق بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل، مؤكدين أهمية اتباع نهج منهجي لتجنب تحركات التضخم التي لا يمكن التنبؤ بها.

ووسط البيانات الاقتصادية الأخيرة والأحداث العالمية، هناك إجماع بين أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على أن المسار التدريجي نحو هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2٪ هو أمر مناسب وضرورة الحصول على المزيد من التأكيدات بتراجع التضخم قبل البدء في خفض الفائدة.

وتركز الأسواق الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث المزيد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.