الإعلام الحكومي بغزة: "عمال القطاع يعيشون ظروفا إنسانية غير مسبوقة"

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الفلسطيني، بيانا بمناسبة يوم العمال العالمي كشف خلاله انتهاكات الاحتلال في حق عمال غزة.

وقال المكتب في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن العمال في قطاع غزة يعيشون ظروفاً إنسانيةً غير مسبوقة في ظل ارتفاع نسبة البطالة لـ75% وارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 90% واستمرار الحصار للعام 18 على التوالي.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، أن الاحتلال استهدف 15 قطاعاً من قطاعات العمل في قطاع غزة.

وحمل المكتب الاحتلال والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها عمال قطاع غزة في يومهم العالمي.

ودعا المكتب الحكومي، أن كل دول العالم الحر وكل المنظمات العالمية والأممية إلى الوقوف عند مسؤولياتهم بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم الدعم المباشر إلى شريحة العمال في قطاع غزة، لاسيما أولئك الذين فقدوا أعمالهم ووظائفهم بسبب الحرب على قطاع غزة.