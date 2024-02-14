رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي وفد بنك القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

التقى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى وفد بنك القاهرة بقنا، والذي ضم المحاسب فخري أحمد مدير بنك القاهرة بقنا، ومحمد أبو الحمد الخبير المثمن بالبنك، وإسماعيل السيد مسئول التسويق بالبنك بحضور شوقي محمد أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وناقش رئيس الجامعة خلال اللقاء تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجامعة وبنك القاهرة بقنا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات ذات الصلة بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، وعبر الوفد عن حرصه على التعاون مع جامعة جنوب الوادي واستعرض الوفد الخدمات التي يمكن أن يقدمها البنك لمنسوبي الجامعة مثل خدمات التمويل العقاري والقروض الميسرة والمزايا والخدمات الأخرى التي يمكن أن يقدمها البنك، وأعرب الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك مع الجامعة في المستقبل، كما أشاد أعضاء الوفد بدور جامعة جنوب الوادي كبيت خبرة بالمحافظة في النهوض بالمجتمع المحيط.

وفى ختام اللقاء وجه رئيس الجامعة الشكر لوفد البنك وأكد حرص الجامعة على استمرار التعاون المشترك.