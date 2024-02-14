وزير الصحة يتفقد مستشفى إمبابة العام ويتابع عمل وحدة الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، مستشفى إمبابة العام، لمتابعة سير العمل، ومتابعة عمل وحدة الأشعة المقطعية متعدد الفحوصات، المقدمة من حكومة كندا، وذلك بحضور السفير لويس دوما سفير كندا بالقاهرة، و اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على تفقد أقسام المستشفى والاطمئنان على تقديم كافة أوجه الرعاية للمرضى، حيث تضم المستشفى عدة أقسام متخصصة منها (قسم زراعة الأسنان، والأبحاث الإكلينيكية، والتغذية الوريدية، وجراحات التجميل والحروق، ومناظير الجهاز الهضمي، ومناظير الجراحة العامة)، وتبلغ السعة السريرية 273 سريرا، مابين أسرة رعاية متوسطة ومركزة، ورعاية أطفال والحروق، بالإضاقة لـ12 غرفة عمليات مجهزة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الحكومة الكندية قدمت مجموعة من الأجهزة المقطعية لثلاث مستشفيات (إمبابة العام، ومنوف العام، وكفر الزيات العام)، مشيرا إلى أن وحدة الأشعة المقطعية الجديدة مجهزة بأحدث معدات التصوير المقطعي، وتعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي في الفحوصات سواء العادية أو بالصبغة، بالإضافة لوحدة تحكم ومعالجة الصور لتسهيل إجراءات الفحوصات، مشيرا إلى أن الجهاز مجهز بحاقن أتوماتيك "انجيكتور".

ومن جانبه، أعرب السفير الكندي بالقاهرة، عن سعادته بدعم المنظومة الصحية في مصر، مؤكدا أن كندا ثابتة في دعمها لمصر والمبادرات التي تعطي الأولوية للمساواة في مجال الصحة، مشيدًا بمتانة العلاقات المصرية الكندية.

وأضاف ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن سعادته بمشاركة وزارة الصحة والسكان والحكومة الكندية، بهدف تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية في مصر، مشيرا إلى أنه من خلال المشروع المشترك، نجح البرنامج في شراء وتركيب ثلاثة أجهزة مسح مقطعية متطورة في مرافق الرعاية الصحية الرئيسية، في محافظات القاهرة، والمنوفية والغربية، حيث تقدم خدمات مجانية، ويشمل ذلك التشخيص المبكر واتخاذ قرارات العلاج الدقيقة وفي الوقت المناسب ودعم التعافي.

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