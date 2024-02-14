بعد مباراة ماراثونية.. كريم الحمامى يقصى سيمون هيربرت من بطولة هيوستن لرجال الإسكواش

تأهل المصرى كريم الحمامى للدور الثانى لبطولة هيوستن لرجال الإسكواش 2024، بعد الفوز على الإنجليزى سيمون هيربرت بعد ماراثون مثير بنتيجة 3-2 فى مباراة الدور الأول.

وتستضيف ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بطولة هيوستن لرجل الإسكواش خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:

6-11 ، 11-8 ، 6-11 ، 11-5 ، 11-7 .

بذلك يتأهل كريم الحمامى إلى الدور الثانى لمواجهة مصرية خالصة أمام مازن هشام المصنف الخامس للبطولة .