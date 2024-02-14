اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، إلى الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الجزائرية، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة الفريق في رحلة الجزائر عقب تدريبات الفريق اليوم الأربعاء على ملعب التتش .

ويغيب عن الأهلي في رحلة المغرب عدد كبير من اللاعبين على رأسهم عمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الأفريقي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح وأحمد نبيل كوكا ووسام أبو علي ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج للإصابة.