برسالة رومانسية.. ماجد المصري يهنئ زوجته بعيد الحب 

حرص النجم ماجد المصري على تهنئة زوجته بمناسبة عيد الحب الذي يحتفل به العالم اليوم الأربعاء.

وشارك ماجد جمهوره صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" وكتب تعليقا عليها: "كل عيد حب وأنتي حبيبة قلبي ونور عيني وكل حياتي يا حياتي ربنا ما يحرمني منك يا أحلى حاجة في حياتي".

يذكر أن ماجد المصري يعرض له في السينمات حاليا فيلم «أبو نسب» بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، صلاح عبدالله، تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم «أبو نسب» حول شخصية «علي»، التي يجسدها محمد عادل إمام، طبيب أطفال، يعيش قصة حب مع ياسمين صبري «داليا»، وفي ليلة الزفاف يفاجأ بظهور والدها- داوود الشنش- الشخصية التي يجسدها الفنان ماجد الكدواني، ليكتشف «علي» خلفيته الإجرامية، ويبدأ الصراع بين الأب والزوج بسبب داليا، ويتعرضان في ليلة الزفاف للعديد من الأزمات والمشاكل التي تنتهي بعدم سفرهما لإقامة شهر العسل الذي كانت تحلم بقضائه في فرنسا.