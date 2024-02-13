ميقاتي يشهد إطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية بلبنان

حضر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بتصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان اليوم، وذلك في احتفال أُقيم في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، بحضور مجموعة من الوزراء والنواب والسفراء الأوروبيين والعرب.

تضمنت الخطة الجديدة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى حماية الفئات المهمشة والمحتاجة في المجتمع، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار الطبقة الوسطى التي تعتبر ركيزة أساسية في بنية المجتمع اللبناني. وأكد ميقاتي أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع المؤسسات الدولية على تنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة.

حضر الحفل عدد من الوزراء من بينهم وزير الشؤون الاجتماعية، وزير العدل، وزير الاقتصاد والتجارة، وزير الزراعة، وزير الصحة، وزير الاتصالات، وزير المالية، ووزير التربية والتعليم العالي. كما شارك في الحفل سفراء من الاتحاد الأوروبي، هولندا، النرويج، وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، وممثلين عن منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية.

يُذكر أن مجلس الوزراء اللبناني كان قد أقر هذه الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية قبل عدة أشهر، ويأتي إطلاقها اليوم كخطوة هامة نحو تحسين الوضع الاجتماعي في البلاد.