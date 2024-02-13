رئيس جامعة الزقازيق يعقد اجتماعًا لمناقشة خطة تطوير الحرم الجامعي

تابع اليوم الثلاثاء، د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، أبرز الاستعدادات والتجهيزات التى حرصت الجامعة للعمل عليها لتقديم أزهى صورة للحرم الجامعى وتحويله إلى حرمٍ مستدام.

وخلال الاجتماع توجه رئيس الجامعة بالشكر لأساتذة كلية الهندسة على جهودهم المثمرة فى وضع تصورات لتطوير حرم جامعى مستدام، وأكد على ضرورة الاستفادة من الرؤى المطروحة لتحديد أبرز الآليات التي يتم من خلالها تطوير الحرم الجامعي وفقاً لأحدث أساليب التصميم للوصول إلى تصاميم مميزة تلائم تاريخ جامعة الزقازيق وعراقتها.

ومن جانبه تقدم د.طارق أبو ذكرى بالشكر إلى د.خالد الدرندلى رئيس الجامعة على حرصه ومتابعته الجادة لعملية تطوير الحرم الجامعى من أجل تهيئة بيئة عمرانية جيدة للطلاب وتكوين طابع مميز للجامعة من خلال تكثيف عملية التشجير والفصل بين حركة المرور والمشاة بما يتطلبه كل موقع وتحديد أماكن انتظار السيارات ورفع درجة الاتصال بين الحرم الجامعي والبيئة المحيطة وعمل شبكة حركة سيارات بسيطة التكوين يسهل إدراكها.

كما استعرض د.طارق أبو ذكرى مسار السيارات والمشاة وأماكن الانتظار بكل كلية ورفع نسبة المسطحات الخضراء بالطرق والممرات الرئيسية، وكذلك تصميم واستغلال الفراغات، إضافةً إلى تطوير بوابة الجامعة وتوسيع البوابات الجانبية لتحقيق سيولة مرورية ومنع تكدس الطلاب بما يخدم الجميع ويقدم أفضل سبل الراحة فى التنقل.