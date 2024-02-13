سفارة قطر بالقاهرة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم الرياضي

نظمت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، بمقر النادي الأهلي بالقاهرة احتفالا بمناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر ، بمشاركة السفير طارق علي فرج الانصاري، والسادة أعضاء الطاقم الدبلوماسي وموظفي السفارة، وحضور كبار مسؤولي النادي ولفيف من السفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة والصحفيين والاعلاميين والفنانين.

تضمن الحفل اقامة فعاليات ومسابقات رياضية في عدد من الألعاب بينها كرة القدم وكرة السلة واليد والبينج بونج وسباقات العدو وشد الحبل وتم بعدها توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين .

و توجه السفير الانصاري بكل الشكر والتقدير لإدارة النادي الأهلي علي ما بذلوه من جهد لتنظيم فعاليات اليوم الرياضي، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وكافة العاملين والمنتسبين بهذا الصرح الرياضي العريق.

وأكد على الاهتمام الذي توليه دولة قطر بالجانب الرياضي، حيث كرّستْ ضمن أجندتها العامة حالةَ من الانفتاح والتطلع إلى تحسين العلاقات بين الأممِ عبر الرياضة، فقد خصصت لليوم الرياضي القطري يومًا يعد إجازة رسمية، وهو الموافق لثلاثاء من الأسبوع الثاني من فبراير من كل عام، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، ولضمان تحقيق الوعي بأهميتها ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات.

كما نوه بتنظيم العديد من الفعاليات ودورات التوعية من قِبل وزارة الصحة العامة واللجنة الأولمبية القطرية ومؤسسة حمد الطبية وأسباير زون، بهدف مكافحة الأمراض الخطيرة كأمراض القلب والسكّري، مشيراً الى أنه، واحتفالا بهذا اليوم، يتم تنظيم العديد من الفعاليات بالتعاون مع جميع المؤسسات في دولة قطر.