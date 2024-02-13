ضبط كميات من ياميش رمضان منتهية الصلاحية في حملة بالغربية

تمكن فرع هيئة سلامة الغذاء بالغربية، من ضبط 9 آلاف كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي أماكن بيع ياميش رمضان، للتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمي وتعليمات الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 كيلو جرام قمر الدين منتهي الصلاحية، و600 كيلو جرام زبيب منتهي الصلاحية، و250 كيلوجرام مشمش مجفف منتهي الصلاحية، و1000 كيلو جرام طحينة منتهية الصلاحية، و150 كيلو جرام تمر وعصير بودر منتهي الصلاحية، و3 أطنان مخلاات منتهية الصلاحية، و3 أطنان عسل جلكوز يستخدم في العصائر منتهية الصلاحية، وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت المهندسة حنان عامر رئيس فرع الهيئة بالغربية، أن المهمة الاساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.