حلا عمران: تجاربى الفنية مع كبار المخرجين ساعدتنى في إثراء تجربتي

قالت الفنانة السورية حلا عمران، إن المسرح يستطيع طرح قضايا وأسئلة متنوعة، كما يستطيع صانعوه من خلال سلوكهم اليومي أن ينتصروا لقضايا المرأة والرجل والمجتمع.. الخ، فأنا شخصيًا لست من محبي الشعارات ولا القضايا الكبيرة.

وأضافت عمران أنها شاركت في عروض مسرحية فرنسية، وإيطالية، ودنماركية، كان مخرجوها يبحثون عن ممثلة بملامح عربية تتكلم العربية، والفرنسية أو الإنجليزية، فأنا مُقيمة في أوروبا منذ زمن طويل، أتيت إليها أصلًا ارتباطًا بأعمال مسرحية فيها، معظمها طبعًا كان يبحث عن ممثلة عربية يمكنها أن تُمثل بلغات أخرى.

وواصلت عمران، أن هناك تجارب أيضًا لم يكن لهويتها كعربية دور كبير فيها، فاللغة بالعموم لم تكن حاجزًا بالنسبة لها، فقد مثلت بالعربية، والفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، ولا تستبعد أن تُمثل أيضًا بلغات أخرى في المستقبل.

وأشارت عمران إلى ما يشدها دائمًا هو التجربة نفسها، وتعتبر نفسها محظوظة كونها خاضت تجارب مع كبار المخرجين من مختلف الجنسيات وتجارب متنوعة أسهمت وتسهم حتما في تكوين شخصيتها كإنسانة وفنانة، فهي ممتنة لكل التجارب ولكل من عملت معهم.