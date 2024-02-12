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الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انطلاق المرحلة الأولى من منحة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

مشروع الموظف الرقمي

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة كفر الشيخ
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أنطلقت بمحافظة كفر الشيخ، المرحلة الأولى من منحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموظف الرقمي "BASIC  DIGITAL EMPLOYEE " بالتعاون مع ICDL الدولية، وذلك تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفرالشيخ.

وقال بيان صحفي لمحافظة كفر الشيخ، أنه تم بدء تلقي الترشيحات لمنحة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقرر تنفيذها بمركز استدامة للتدريب والتطوير للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة وذلك بالتعاون مع ICDL الدولية.

وأضاف أن المرحلة الأولى تستهدف من المنحة تدريب 100 موظف من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة وفق معايير وشروط محددة وتنفذ بنظام التدريب النمطي " حضوري " لمدة 27 ساعة تدريبية.

وأوضح البيان أنه يتم الاطلاع على الشروط والفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://forms.gle/QwJ9ajysnEGjPETo6

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ محافظة كفر الشيخ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مركز استدامة للتدريب