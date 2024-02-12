موسكو: رئيس أفريقيا الوسطى يزور روسيا في 14 فبراير الجاري

أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى ألكسندر بيكانتوف، اليوم الاثنين أن رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج، سيزور موسكو يومي 15 و17 فبراير الجاري.

وأوضح السفير الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن "رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى سيكون في موسكو في الفترة من 14 إلى 16 فبراير للمشاركة في منتدى مناهضة الاستعمار، وينظم هذا الحدث حزب روسيا المتحدة".

وأضاف أنه "من المناسب أن نتوقع ذلك" ويمكن مناقشة النطاق الكامل للقضايا الثنائية والدولية الحالية."

ومن المتوقع عقد اجتماع عمل بين زعيم جمهورية أفريقيا الوسطى ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، حسبما ذكر الدبلوماسي، إلى جانب اجتماعات عمل أخرى.

وفي يوليو الماضي، حضر تواديرا القمة الروسية الإفريقية الثانية، حيث عُقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى وخلال القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيتم الحفاظ على المستوى العالي للعلاقات بين روسيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وأن البلدين لديهما العديد من الفرص للتعاون.