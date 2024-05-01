الأمن يكشف تفاصيل واقعة إصابة عامل على يد مجهولين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من

كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بالقليوبية وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عامل بمحطة وقود ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه، و(شخصين ، مقيمان بذات العنوان) لسابقة قيام أحدهما بإقتراض مبلغ مالى من المجنى عليه ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.