ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل واقعة إصابة عامل على يد مجهولين بالقليوبية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من 
كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بالقليوبية  وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة عامل على يد مجهولين بدائرة مركز شرطة كفرشكر بالقليوبية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله (عامل بمحطة وقود ، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه، و(شخصين ، مقيمان بذات العنوان) لسابقة قيام أحدهما بإقتراض مبلغ مالى من المجنى عليه ولدى مطالبته له برده حدثت مشاجرة بينهم وقام على إثرها بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" مما أدى لحدوث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابها الواقعة لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مجهولين بالقليوبية إصابة عامل