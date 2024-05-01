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الأربعاء 01 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة.. ضبط 2720 مخالفة مرورية أبرزها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وجاء من أبرز ما أسفرت عنه الحملات الأمنية، الآتى:

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2720 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط 29 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 248 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط 2 قضية.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 4 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة خلال 24 ساعة قطاع أمن المنافذ وزارة الداخلية