18 فبراير.. “الصحة” تطلق أسبوع الحوكمة لتعزيز ثقافته بين العاملين بالوزارة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن اطلاق أسبوع الحوكمة خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير 2024، وذلك لتعزيز ثقافة الحوكمة بين العاملين بالديوان بكافة المنشآت التابعة للوزارة بجميع المحافظات.

يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 والتي جعلت حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع هدفا رئيسيا بها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، انه خلال هذا الأسبوع سيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات التثقيفية والدعائية لتوعية العاملين في ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات بمفهوم الحوكمة وآلياتها والتعرف على مبادئها وأبعادها وأهميتها ودراسة كيفية تطبيقها في القطاع الحكومي.

واضاف "عبدالغفار" انه سيتم تعريف العاملين في الوزارة برؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة وعلاقتها بالحوكمة و الآثار الإيجابية على أداء المؤسسات الحكومية والمجتمع، بالإضافة إلى التعرف على رؤية الحكومة في تفعيل التقسيمات التنظيمية الجديدة والمراجعة الداخلية والحوكمة بديلا عن التقسيمات التنظيمية القديمة "التفتيش المالي و الإداري والتفتيش الفني"، فضلًا عن أهمية تقييم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات الحكومية والتنبؤ بها ووضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها.

وأشار "عبدالغفار" الى انه في إطار الإستعداد لتنفيذ فعاليات اسبوع الحوكمة اطلقت الوزارة استبيانًا رقميًا حول المفاهيم الأساسية للحوكمة وأدواتها يستطيع العاملون المشاركة به من خلال الهاتف الشخصي بالدخول مباشرة على الرابط الالكتروني للإستبيان أو من خلال مسح رمز الإستجابة السريع ال QR CODE، حيث تهدف الوزارة من خلال مشاركة العاملين به إلى قياس مدى وعيهم بمفاهيم الحوكمة وآلياتها والتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة في المؤسسات، كما تهدف أيضا إلى استطلاع آراء العاملين عن الموضوعات و المفاهيم التي يتطلعون إلى التعرف عليها في الجلسات التعريفية المزمع تنظيمها خلال اسبوع الحوكمة.

وقال "عبدالغفار" إن عدد المشاركين في الإستبيان الإلكتروني الخاص بالحوكمة الذي أطلقته الوزارة بين أعضائها خلال يومي 10 و 11 فبراير الجاري تخطى 20 الف مشارك تنوعوا بين "اطباء بشريين، وأسنان، وصيادلة، وعلاج طبيعي، وممرضين وفنيين صحيين بالإضافة إلى الفئات الإدارية".