وكيل تعليم الجيزة تتابع سير العملية التعليمية بمدارس إدارة العمرانية

تفقدت سمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، عدد من المدارس، لمتابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة العمرانية.

حيث تفقدت “الخطيب” مدارس:

حافظ إبراهيم الابتدائية.

الخلفاء الراشدين الابتدائية.

عثمان أحمد عثمان الإعدادية بنات.

هشام شتا الإعدادية بنات.

محمد محمود الإعدادية.

الشهيد العقيد أحمد فاير إبراهيم الثانوية بنات.

جاء ذلك بناءً على توجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي وسيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وبحضور محمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية ومحمد فاير مدير عام إدارة العمرانية التعليمية

حيث تفقدت الفصول الدراسية ومرحلة رياض الأطفال، مؤكدة تفعيل اليوم الرياضى وحصص المشاهدة لقناة مدرستنا واستمعت إلى الطلاب للاطمئنان علي سير العملية التعليمية.

كما أكدت على تسليم الكتب الدراسية للترم الثاني للطلاب وتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام وتفعيله، مع ضرورة تنظيم عملية دخول وخروج التلاميذ خلال اليوم الدراسي ومراعاة كافة عوامل السلامة لهم مع الاهتمام بنظافة الفصول ودورات المياه والفناء.