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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لاستئناف الدوري.. صور

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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واصل فريق الكرة الأول بالزمالك، تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة فريق الإسماعيلي بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري. 

من تدريبات الزمالك اليوم الأحد

ومنح جوزية جوميز مدرب الفريق الأبيض تعليمات فنية للاعبين من أجل تنفيذها بالتدريبات والمباريات المقبلة، مع حرصه على تحفيزهم للظهور بشكل قوي عقب استئناف مسابقة الدوري بعد أن توقفت مؤخرا بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

لاعبي الزمالك مع مصطفي فتحي

وعلى هامش المران حرص مصطفي فتحي لاعب بيراميدز على التواجد في مران الزمالك وصافح  لاعبي الفارس الأبيض، بعد أن تصادف وجود الفريقين في الملعب الفرعي للدفاع الجوي من أجل خوض التدريبات.

من تدريبات الزمالك اليوم الأحد

كما خاض لاعبي الفريق الأبيض تدريبات بدنية قوية، ثم تقسيمة فنية بين اللاعبين تحت أنظار الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جوزية جوميز. 

زيزو والسعيد من تدريب الزمالك اليوم الأحد

ويأتي الزمالك في المركز الثاني عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 11 نقطة من خوض 8 مباريات ولديه بعض المباريات المؤجلة.

الزمالك الإسماعيلي الدوري الممتاز أيمن مصطفى