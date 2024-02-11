السلع التموينية: توريد 50 ألف طن ذرة صفراء مستوردة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB

فترة شحن من 15 – 25 مارس 2024 و/أو 26 مارس – 5 أبريل 2024 .

وأضافت في بيان لها اليوم أن السداد بتسهيلات موردين 180 يوم و 270 يوم ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة

الشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة)

وقالت أن تقدم العروض يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير 2024 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت

باقي الشروط طبقا لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB والتي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية