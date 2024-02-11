تعرف على غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

تأكد بشكل نهائي غياب 6 لاعبين عن مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

وخرج السداسي محمد الشناوي وأحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو ووسام أبو علي وخالد عبد الفتاح خارج مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بصورة نهائية.

وتعرض محمد الضاوي كريستو للإصابة بشد في العضلة الخلفية ويخضع للأشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة ويلحق بمباراة شباب بلوزداد لينضم غلى قائمة المصابين.

ويغيب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 3 شهور بعدما خضع لعملية في الكتب بعد الاصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا.

كما يغيب أحمد عبدالقادر ومحمود متولي لعدم تعافيهما من الإصابات العضلية التي تعرضا لها منذ فترة طويلة.

وخرج المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من حسابات مارسيل كولر في مباراة شباب بلوزداد بعد الإضابة التي لها في العضلة الخفية في التدريبات

كما تأكد غياب خالد عبدالفتاح مدافع الفريق بعدما تعرض للإصابة بجزع في أربطة القدم خلال المباراة الودية أمام سموحة الاسبوع الماضي وتأكد غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.