سلومة: انضباط سير العملية التعليمية هو الأساس ونسعى لتحفيز الطلاب

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إن المديرية تعمل على انضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وذلك من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب.

وأشار سلومة خلال تفقده المدارس فى أول ايام الترم الثاني بضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية.

كذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية.

وأعلن سلومة أنه سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية لتحفيز الطلاب.