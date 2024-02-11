حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في النقد الأجنبي.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية للمباحث

وتم عرض الـ 7متهمين علي نيابة الشئون المالية والادارية برئاسة المستشار محمد شبكه رئيس النيابة بالمحضر رقم 1491/2024 التجمع الخامس المتهمين هما مهيب.م صاحب شركة والمتهم الثاني هاني .ل يعمل مدير إدارة وشريك بها

والمتهم الثالث هشام .س لا يعمل والمتهم الرابع أيمن.ف.مدير شركة دواجن والمتهم الخامس كريم.م يعمل موظف حسابات والمتهم السادس حاتم .ع مدير مالي والمتهم السابع مونس .ا يعمل شريك بشركة متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.